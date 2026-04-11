Calcio, risultati Serie A, Udinese decima a quota 43 punti
Roma, 11 apr. (askanews) – Questi i risultati e la classifica della 32esima giornata di serie A dopo Milan-Udinese 0-3

32esima giornata Roma-Pisa 3-0, Cagliari-Cremonese 1-0, Torino-Verona 2-1; Milan-Udinese 0-3; ore 20.45 Atalanta-Juventus. Domenica 12 aprile, ore 12.30 Genoa-Sassuolo; ore 15 Parma-Napoli; ore 18 Bologna-Lecce; ore 20.45 Como-Inter. Lunedì 13 aprile ore 20.45 Fiorentina-Lazio.

Classifica: Inter 72, Milan 63, Napoli 62, Como 58, Juventus, Roma 57, Atalanta 53, Bologna 45, Lazio 44, Udinese 43, Sassuolo 42, Torino 39, Parma 35, Genoa, Cagliari 33, Fiorentina 32, Cremonese, Lecce 27, Verona, Pisa 18.

33ª giornata Venerdì 17 aprile, ore 18.30 Sassuolo-Como; ore 20.45 Inter-Cagliari. Sabato 18 aprile, ore 15 Udinese-Parma; ore 18 Napoli-Lazio; ore 20.45 Roma-Atalanta. Domenica 19 aprile, ore 12.30 Cremonese-Torino; ore 15 Verona-Milan; ore 18 Pisa-Genoa; ore 20.45 Juventus-Bologna. Lunedì 20 aprile, ore 20.45 Lecce-Fiorentina.

Le proteste non fermano il Museo dei bambini a Bologna: “Si farà, non fermiamo il cantiere”
Milan, Leao prima punta non piace ai tifosi: “Perché gioca lì?”

Centrosinistra, Conte: Salis? Parlare ora di nomi sì che divide

Roma, 11 apr. (askanews) – "Se ci mettiamo a parlare di nomi e cognomi oggi allora sì che alimentiamo personalismo e divisioni. Io l’ho detto...
Carburanti, Salvini: Urso convochi compagnie petrolifere, i prezzi non scendono

Roma, 11 apr. (askanews) – "Conto che il ministro Urso convochi le compagnie petrolifere e faccia vedere loro il prezzo alla pompa e il prezzo...
Papa: non trascinare nei discorsi di morte il nome santo di Dio

Città del Vaticano, 11 apr. (askanews) – "Abbiamo qui un argine a quel delirio di onnipotenza che attorno a noi si fa sempre più imprevedibile...
Antisemitismo, Pd a Fdi: accuse infondate e strumentali, siamo indignati

Roma, 11 apr. (askanews) – "Il Partito Democratico respinge con fermezza e indignazione le parole di Lucio Malan, che accusa il PD di antisemitismo. Si...
