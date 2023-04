Calcio: Rocca, Regione Lazio molto fiera per promozione Amatrice

Tassello di ricostruzione

Roma, 24 apr. (askanews) – La Regione Lazio è “molto fiera della promozione di Amatrice calcio”. Lo dichiara il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in una nota. “Amatrice e i territori del cratere sono, per il Lazio e per tutta Italia, luoghi del cuore. Di segni di rinascita, dopo la scossa che squarciò il Centro Italia quel maledetto 24 agosto 2016, ce ne sono stati molti. Essi si devono, in primo luogo, alla caparbietà e alla tenacia dei suoi abitanti. La notizia della promozione in Eccellenza del Lazio per l’Amatrice Calcio, massima categoria per un campionato dilettantistico regionale, va proprio in quella direzione ed è l’ennesimo tassello di un mosaico più ampio che si chiama ricostruzione”, sottolinea Rocca.

“Sono stato vicino alla gente di Amatrice quando, da presidente della Croce Rossa Italiana ci trovammo, insieme alla Protezione civile, a fronteggiare un dramma assoluto. E sarò, a maggior ragione, accanto a loro – osserva – in questa nuova veste. Ho, fin dalle prime ore, toccato con mano il coraggio e l’assoluta volontà di rinascita della popolazione. Traguardi come questo ne sono la prova. La promozione della squadra di calcio è un segno prezioso e incoraggiante. Lo sport è un fattore importante di aggregazione sociale. Cementifica il senso di appartenenza della comunità. La Regione Lazio, molto fiera di questo traguardo, continuerà con coerenza, determinazione e passione a stare al fianco di Amatrice e del suo territorio, per restituire quella dignità strappata via dal terremoto”, conclude Rocca.

