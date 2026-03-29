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Calcio, Romania: paura per Lucescu, ricoverato in ospedale
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Calcio, Romania: paura per Lucescu, ricoverato in ospedale

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Roma, 29 mar. (askanews) – Paura per Mircea Lucescu, ottantenne ct della Romania e storico ex allenatore di Brescia, Inter e Shakhtar Donetsk. Durante una riunione tecnica prima dell’allenamento in vista dell’amichevole contro la Slovacchia, il commissario tecnico si è sentito male ed è svenuto davanti ai giocatori.

Il suo assistente, Florin Constantinovici, ha prestato i primi soccorsi e chiamato l’ambulanza. I medici hanno stabilizzato Lucescu e lo hanno trasportato in ospedale, dove al momento si trova in condizioni stabili. Secondo quanto riferito dai sanitari, si è trattato di una sincope dovuta a stanchezza e stress, e non di un preinfarto. I medici gli hanno raccomandato di evitare ulteriori fonti di stress e di non partecipare all’amichevole in Slovacchia, che avrebbe dovuto essere la sua ultima partita in panchina.

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