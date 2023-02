Calcio, Sampdoria-Inter 0-0, resiste il muro Samp

Ne approfitta il Napoli a +15

Milano, 13 feb. (askanews) – Finisce 1-1 tra Sampdoria e Inter la gara che chiude la 22esima giornata di serie A. Gara di grande compattezza della squadra di Stankovic che riesce a guadagnare un punto nella sfida di Marassi contro l’Inter. La formazione di Inzaghi attacca per tutto il primo tempo e ci prova ripetutamente con Calhanoglu, Lautaro, Darmian e Skriniar. Lammers impensierisce Onana. Nella ripresa la Samp crea qualche pericolo: Gabbiadini sfiora il palo. L’Inter non riesce a essere incisiva e il match termina in parità. Nerazzurri a -15 dal Napoli

22^ Giornata Milan-Torino 1-0, Empoli-Spezia 2-2, Lecce-Roma 1-1, Lazio-Atalanta 0-2, Udinese-Sassuolo 2-2, Bologna-Monza 0-1, Juventus-Fiorentina 1-0, Napoli-Cremonese 3-0, Verona-Salernitana 1-0, Sampdoria-Inter 0-0

Classifica: Napoli 59, Inter 44, Milan, Atalanta, Roma 41, Lazio 39, Torino, Udinese 30, Bologna, Monza, Juventus 29, Empoli 27, Fiorentina, Lecce, Sassuolo 24, Salernitana 21, Spezia 19, Verona 17, Sampdoria 11, Cremonese 8

