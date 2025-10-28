martedì, 28 Ottobre , 25

E’ morto il generale Angioni, aveva 92 anni: guidò il contingente italiano in Libano nel 1982

(Adnkronos) - E' morto il generale Franco Angioni....

Niko Pandetta lascia il carcere, il video su Tik Tok: “Finalmente liberi”

(Adnkronos) - Il trapper neomelodico Vincenzo Pandetta, in...

Alcaraz eliminato a Parigi, Norrie lo batte in rimonta. Sinner può tornare numero uno

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz eliminato a Parigi. Oggi,...

Superenalotto, numeri e combinazione vincente 28 ottobre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...
Calcio, Serie A. Il Napoli allunga in testa alla classifica

Roma, 28 ott. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Lecce-Napoli 0-1

Nona giornata: Lecce-Napoli 0-1, ore 20.45 Atalanta-Milan, mercoledì 29 ottobre ore 18.30 Como-Verona, Juventus-Udinese, Roma-Parma, ore 20.45 Bologna-Torino, Genoa-Cremonese, Inter-Fiorentina, giovedì 30 ottobre ore 18.30 Cagliari-Sassuolo, ore 20.45 Pisa-Lazio.

Classifica: Napoli 21, Roma 18, Milan 17, Inter 15, Bologna 14, Como 13, Juventus, Udinese, Atalanta 12, Cremonese, Torino, Lazio 11, Sassuolo 10, Cagliari 9, Parma 7, Lecce 6, Verona 5, Pisa, Fiorentina 4, Genoa 3.

Decima giornata: sabato 1 novembre ore 15 Udinese-Atalanta, ore 18 Napoli-Como, ore 20.45 Cremonese-Juventus, domenica 2 novembre ore 12.30 Verona-Inter, ore 15 Fiorentina-Lecce, Torino-Pisa, ore 18 Parma-Bologna, ore 20.45 Milan-Roma, lunedì 3 novembre ore 18.30 Sassuolo-Genoa, ore 20.45 Lazio-Cagliari.

