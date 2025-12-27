sabato, 27 Dicembre , 25

Da ‘Cesare’ di Alberto Angela all’Atlante Geopolitico 2025 di Treccani, le novità in libreria

(Adnkronos) - Ecco una selezione delle novità in...

Taiwan, terremoto di magnitudo 6,7: avvertito anche su isole Giappone

(Adnkronos) - Un terremoto di magnitudo 6,7 ha...

Corte dei Conti, dal Senato via libera alla riforma

(Adnkronos) - L'aula del Senato ha approvato in...

Bari, incendio in centro logistico. Fiamme alte fino a 10 metri

(Adnkronos) - Un incendio di vaste dimensioni è...
calcio,-torino-cagliari-1-2,-kilicsoy-ribalta-i-granata
Calcio, Torino-Cagliari 1-2, Kilicsoy ribalta i granata

Calcio, Torino-Cagliari 1-2, Kilicsoy ribalta i granata

AttualitàCalcio, Torino-Cagliari 1-2, Kilicsoy ribalta i granata
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 27 dic. (askanews) -Importantissima vittoria del Cagliari allo stadio Olimpico Grande Torino contro i granata di Marco Baroni. Prima il vantaggio di Vlasic, poi il pari di Prati e infine il gol di Kilicsoy, per un 1-2 che premia i sardi, capaci di tornare alla vittoria in trasferta che mancava dallo scorso settembre. Per il vantaggio del Torino azione iniziata da Giovanni Simeone, fermato da Caprile, pallone finito sui piedi di Che Adams che ha appoggiato per il numero 10, bravo mandare il pallone in fondo alla rete con un destro sul secondo palo. Prima dell’intervallo però il Cagliari ha poi trovato la rete del pareggio: cross da calcio d’angolo di Gaetano, spizzata di testa di Mazzitelli e rete segnata da Prati che da due passi ha battuto Paleari. Nella ripresa il gol decisivo segnato da Semih Kilicsoy. Splendida la rete dell’attaccante turco, al suo secondo centro consecutivo in Serie A dopo quello della scorsa settimana alla Unipol Domus Arena contro il Pisa. Il numero 9 è partito dalla sua metà campo, arrivando fino al limite dell’area dove ha saltato con un grande gesto tecnico due avversari prima di battere Paleari con un sinistro secco sul secondo palo.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.