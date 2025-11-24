calcio,-torino-como-1-5:-doppietta-di-addai

Roma, 24 nov. (askanews) – Il Como dà spettacolo, il Toro rovina malamente in casa. Finisce 5-1 per la squadra di Fabregas che adesso sogna e si inserisce in scia all’Inter (a meno tre punti) e, quindi, alla zona Champions. I granata di Marco Baroni si fermano dopo sei risultati utili di fila, e lo fanno nel modo peggiore crollando letteralmente nella ripresa dopo una prima parte della partita finita uno a uno (gol di Addai e Vlasic su rigore). Poi ancora Addai, Ramon, Paz e Baturina lanciano il Como tra le stelle.