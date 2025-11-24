lunedì, 24 Novembre , 25

Brigitte Bardot ricoverata di nuovo, media: “In ospedale da 10 giorni”

(Adnkronos) - Brigitte Bardot nuovamente ricoverata. Il quotidiano...

Spagna, “attacco jihadista” a Madrid: 18enne ferisce tre persone

(Adnkronos) - Tre persone sono state ferite a...

Renzi entra nel Cda della società israeliana Enlivex

(Adnkronos) - Matteo Renzi è entrato nel consiglio...

Torino-Como 1-5, disastro granata e lariani superano la Juve

(Adnkronos) - Il Como batte 5-1 il Torino...
calcio,-torino-como-1-5:-doppietta-di-addai
Calcio, Torino-Como 1-5: doppietta di Addai

Calcio, Torino-Como 1-5: doppietta di Addai

AttualitàCalcio, Torino-Como 1-5: doppietta di Addai
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 24 nov. (askanews) – Il Como dà spettacolo, il Toro rovina malamente in casa. Finisce 5-1 per la squadra di Fabregas che adesso sogna e si inserisce in scia all’Inter (a meno tre punti) e, quindi, alla zona Champions. I granata di Marco Baroni si fermano dopo sei risultati utili di fila, e lo fanno nel modo peggiore crollando letteralmente nella ripresa dopo una prima parte della partita finita uno a uno (gol di Addai e Vlasic su rigore). Poi ancora Addai, Ramon, Paz e Baturina lanciano il Como tra le stelle.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.