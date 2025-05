calcio,-tudor:-“vlahovic-out.-le-assenze-motivano-la-squadra”

Roma, 3 mag. (askanews) – “Kenan fuori, Koopmeiners ancora, Bremer, Gatti, Cabal e anche Dusan che purtroppo oggi ha provato ma non ce la fa. Gli altri sono a disposizione, vogliosi e motivati di fare una bella gara”. Igor Tudor fa il punto della condizione fisica della squadra e delle disponibilità alla vigilia dello scontro diretto vista Champions contro il Bologna al Dall’Ara. “Non posso commentare situazioni del passato, quando io non ero qui. Ma io c’ero per esempio a Roma-Juventus e lì abbiamo fatto una partita di grande personalità. E tutte ora sono importanti. Sono partite in cui la squadra ha dimostrato che c’è. Queste finali però sono poche, anche se importanti. Bisogna giocarle tutte bene, una alla volta; tutta la settimana abbiamo preparato il Bologna, per giocare con le nostre caratteristiche, vediamo chi vincerà. Più compattezza e concentrazione con tanti assenti? Spero di sì. Oggi ho fatto un discorso in questo senso. Tutti hanno compiti importanti di creare, dal punto di vista mentale, agonistico e della motivazione, qualcosa di speciale, di diverso e di più. Non guardare se stessi, chi non entra anche è importante. La via la indica l’allenatore ma sulla strada ci vanno i giocatori che devono avere obiettivo e destino forte. Nessuno glielo regala. Quando la squadra si prepara come voglio io riesce a ottenere qualsiasi cosa. E spero che riusciremo a trovare qualcosa di speciale da queste gare. Chi al posto di Yildiz? Non dico niente sulla formazione. Mentre di Kenan ho detto tanto, ci mancherà sicuro, ma chi giocherà al suo posto farà bene senza dubbio”.