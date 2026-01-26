Calcio, tutti i risultati di serie A. Milan a -5 dall’Inter, Roma terza

lunedì, 26 Gennaio , 26

Usa, almeno 7 morti per la tempesta invernale: 860mila persone senza elettricità

(Adnkronos) - Sono almeno sette le persone che...

Iran, pugno di ferro contro i manifestanti: “Nessuna clemenza”

(Adnkronos) - "Nessuna clemenza". L'Iran userà il pugno...

Frana a Niscemi, notte al Palasport per oltre 500 sfollati

(Adnkronos) - Notte al Palasport Pio La Torre...

Messico, spari in campo da calcio: 11 morti e 12 feriti a Salamanca

(Adnkronos) - Almeno 11 persone sono state uccise...
AttualitàCalcio, tutti i risultati di serie A. Milan a -5 dall’Inter, Roma terza
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 26 gen. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Roma-Milan 1-1

Ventiduesima giornata: Inter-Pisa 6-2, Como-Torino 6-0, Fiorentina-Cagliari 1-2, Lecce-Lazio 0-0, Sassuolo-Cremonese 1-0, Atalanta-Parma 4-0, Genoa-Bologna 3-2, Juventus-Napoli 3-0, Roma-Milan 1-1, lunedì 26 gennaio ore 20.45 Verona-Udinese.

Classifica: Inter 52, Milan 47, Napoli, Roma 43, Juventus 42, Como 40, Atalanta 35, Bologna 30, Lazio 29, Sassuolo e Udinese 26, Cagliari 25, Torino, Parma, Cremonese e Genoa 23, Lecce 18, Fiorentina 17, Pisa e Verona 14.

Ventitreesima giornata: Venerdì 30 gennaio ore 20.45 Lazio-Genoa, sabato 31 gennaio ore 15 Pisa-Sassuolo, ore 18 Napoli-Fiorentina, ore 20.45 Cagliari-Verona, domenica 1 febbraio ore 12.30 Torino-Lecce, ore 15 Como-Atalanta, ore 18 Cremonese-Inter, ore 20.45 Parma-Juventus, lunedì 2 febbraio ore 20.45 Udinese-Roma, martedì 3 febbraio ore 20.45 Bologna-Milan.

