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Calcio, Ufficiale, Maurizio Sarri nuovo allenatore dell’Atalanta
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Calcio, Ufficiale, Maurizio Sarri nuovo allenatore dell’Atalanta

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Roma, 15 giu. (askanews) – L’Atalanta riparte da Maurizio Sarri: è ufficiale la firma dell’allenatore che si lega ai nerazzurri per i prossimi tre anni. Dopo essere arrivato lunedì mattina a Zingonia, e aver preso contatto con il nuovo club, Sarri ha firmato il contratto. Subentra a Palladino, esonerato al termine della stagione. Con il club bergamasco che ricompone la coppia che dal 2015 al 2018 aveva fatto sognare Napoli. L’ufficialità dell’allenatore toscano arriva infatti dopo quella di Cristiano Giuntoli come direttore sportivo. Come si legge nel comunicato del club: “Atalanta BC è lieta di comunicare che la guida tecnica della Prima Squadra è affidata a Maurizio Sarri, la cui luminosa carriera annovera oltre 800 panchine tra i professionisti con un palmarès nobilitato dalla vittoria di una Europa League e di uno Scudetto. Nella scorsa stagione ha portato la Lazio a giocarsi una finale di Coppa Italia, dopo averla condotta negli anni precedenti anche a un secondo posto in campionato (stagione 2022/23) e agli ottavi di finale di Champions League (stagione 2023/24), secondo miglior risultato di sempre nella storia del Club capitolino nella massima competizione europea. Sessantasette anni, è nato a Napoli ma sin da piccolo è cresciuto in Toscana con una parentesi nei primi anni dell’infanzia anche nella Bergamasca…La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a mister Maurizio Sarri nella famiglia nerazzurra”

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