Calcio, Verona-Napoli 1-2, Lukaku al 96′ decide al Bentegodi
Calcio, Verona-Napoli 1-2, Lukaku al 96′ decide al Bentegodi

Roma, 28 feb. (askanews) – Il Napoli espugna il Bentegodi al termine di una gara combattuta e ricca di colpi di scena, superando il Verona 2-1 grazie a un gol di Romelu Lukaku in pieno recupero. Apre Hojlund dopo meno di due minuti, pareggia Akpa Akpro nella ripresa, poi il sigillo finale dell’attaccante belga. Al Bentegodi di Stadio Marcantonio Bentegodi il Napoli parte fortissimo e passa in vantaggio al 2′: cross di Politano respinto corto dalla difesa, Hojlund svetta di testa e piazza un pallonetto preciso all’angolino per l’1-0. Per il danese è il nono centro stagionale in Serie A. La squadra di Antonio Conte continua a spingere: Elmas dal limite impegna Montipò, costretto a distendersi per deviare in angolo. Poco dopo è ancora Hojlund a sfiorare il raddoppio, saltando il portiere e calciando in diagonale, ma Edmundsson salva quasi sulla linea. Il Verona cresce con il passare dei minuti e prova a reagire con Sarr e Harroui, senza però trovare precisione sotto porta. Si va all’intervallo con gli ospiti avanti 1-0. Nella ripresa l’Hellas trova il pareggio al 64′: sugli sviluppi di un corner la difesa azzurra respinge corto, Akpa Akpro lascia partire un destro potente deviato da Hojlund che spiazza Meret per l’1-1. La partita si accende, fioccano ammonizioni e proteste, con lo stesso Conte sanzionato per eccessive rimostranze. Nel finale il Napoli tenta il tutto per tutto inserendo Lukaku accanto a Hojlund per un attacco pesante. Il Verona, però, non rinuncia a ripartire e al 92′ sfiora il vantaggio con Bowie dopo un’uscita a vuoto di Meret. Quando il pari sembra scritto, al 96′ arriva l’episodio decisivo: cross dalla destra di Giovane e colpo vincente di Lukaku che batte Montipò e regala tre punti pesantissimi ai partenopei.

