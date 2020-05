Calciomercato 2020/21, tra prestiti e contratti in scadenza ecco le nuove date

Ora si comincia ad intravedere la possibile ripresa del campionato di Serie A, dopo il nuovo protocollo stilato dalla Figc e approvato dal Cts. A questo punto la data più probabile per la ripresa diventa il 20 giugno, con le competizioni che dovranno terminare entro il 20 agosto. Date che però dovranno far cambiare tutto anche al calciomercato, con il suo inizio posticipato al 1° settembre, con fine il 5 ottobre. FIGC Press Conference Uno dei nodi riguarda i contratti in scadenza al 30 giugno,… continua a leggere sul sito di riferimento