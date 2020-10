Calciomercato, il retroscena su Fabian Ruiz-Atletico Madrid

De Laurentiis ha rifiutato 50 milioni e il giocatore non ha fatto storie: anche questo è il segnale che tutti seguono il tecnico senza piagnistei, ribellioni e ammutinamenti come in passato

