Calciomercato Juve, Gonzalez stop: Fiorentina non dà ok, le news

(Adnkronos) – Nico Gonzalez alla Juventus? La Fiorentina, oggi, dice no. “Mancano otto giorni alla fine del mercato e al momento non ci sono ancora le condizioni per fare l’operazione. Noi non abbiamo necessità di dare via Nico. Vedremo cosa succederà in questi ultimi giorni”, dice il direttore generale viola, Alessandro Ferrari, al microfono di Sky Sport nell’immediata vigilia dell’andata del playoff di Conference League contro la Puskas Akademia. Gonzalez, 26 anni, non scende in campo stasera. L’argentino viene accostato alla Juventus in una trattativa da 30-35 milioni.

Gonzalez è stato associato anche all’Atalanta, protagonista di un altro caso di mercato legato alla Juventus. I bianconeri inseguono da tempo Teun Koopmeiners: il 26enne centrocampista è intenzionato a lasciare l’Atalanta per trasferirsi a Torino, la trattativa – sulla base di oltre 50 milioni – non è ancora arrivata alla fumata bianca a pochi giorni dalla conclusione del mercato.

L’Atalanta intanto perfeziona l’acquisto di Raoul Bellanova dal Torino: “Atalanta BC è lieta di comunicare di aver acquisito a titolo definitivo da Torino FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Raoul Bellanova, 24enne laterale milanese”.