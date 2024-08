calciomercato-juventus,-arriva-nico-gonzalez:-annuncio-ufficiale

(Adnkronos) – La Juventus ufficializza l’acquisto di Nico Gonzalez dalla Fiorentina. L’attaccante 26enne arriva a Torino con la formula del prestito oneroso fino a giugno e poi sarà acquistato a titolo definitivo. Le cifre dell’operazione vengono rese note dalla Juve. Il prestito oneroso fino al 30 giugno 2025 costa “8 milioni, oltre ad oneri accessori per 0,4 milioni”.

L’acquisto certo verrà effettuato con il versamento di 25 milioni, “pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori per 3,1 milioni; tale corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a 5 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Stante l’elevata probabilità del verificarsi delle condizioni di cui sopra tale operazione, ai fini contabili, risulta qualificabile come acquisizione a titolo definitivo già a decorrere dalla data odierna per un importo complessivo pari a 33 milioni”. In totale, tra prestito e acquisto, Gonzalez costerà quindi circa 41 milioni di euro.

La Juve “precisa peraltro che la valutazione finale circa la rilevazione contabile dell’operazione sarà compiuta ai fini della preparazione della Relazione Semestrale al 31 dicembre 2024, la cui approvazione è prevista nel mese di febbraio 2025”.