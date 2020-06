Calciomercato Milan, Bennacer nel mirino di due big europee

La semifinale di ritorno di Coppa Italia, di venerdì sera, tra Juventus e Milan avrà Ismael Bennacer come uno dei protagonisti più attesi in casa rossonera. Il centrocampista algerino è finito al centro di numerose voci di mercato che hanno visto coinvolte squadre di grosso calibro come il Paris Saint Germain e il Manchester City che fanno sul serio ma sanno bene che la sua clausola rescissoria da 50 milioni varrà soltanto tra un anno, dal 2021 in avanti. Complesso che il Milan decida di… continua a leggere sul sito di riferimento