Calciomercato Napoli, 4 obiettivi per la fascia: da Junior Firpo a Cucurella

La questione esterni in casa Napoli continua a tenere banco. Con il futuro incerto di Di Lorenzo, corteggiato dallo United e con la situazione che coinvolge Hysaj e il suo agente, il Napoli continua a guardarsi in torno nel marcato degli esterni. Sono 4 i profili individuato dal ds Giuntoli.

Calciomercato Napoli, 4 nomi per la fascia

Secondo quanto scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport sarebbero quattro i profili monitorati con maggiore interesse: Junior Firpo classe ’96 del Barcellona, Kostas Tsimikas classe ’96 dell’Olympiakos, Marc Cucurella classe ’98 del Getafe e Borna Barišić classe ’92 dei Rangers. Se Mario Rui appare ormai un punto saldo anche per il futuro prossimo, restano sempre grosse incognite su Faouzi Ghoulam che potrebbe andare via in estate. Ecco perché Cristiano Giuntoli è al lavoro per trovare un profilo che possa affiancare il portoghese nella rosa azzurra in quello slot del campo.

