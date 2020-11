Calciomercato Napoli, Emerson Palmieri: l’ultimo tassello?

Rumors di mercato danno Emerson Palmieri vicino al Napoli alla riapertura del mercato di Gennaio. L’esperto calciatore brasiliano, naturalizzato italiano, classe 1994, originario di Rossano Calabro è un esterno sinistro con grandi doti tecniche ed eccellenti qualità nel crossare, tra le sue principali caratteristiche, dribbling e velocità, solo 4 goal di carriera, dopo gli esordi al Santos ha militato in serie A nel Palermo e nella Roma prima del salto nel Regno Unito alla corte dei blues del Chelsea, dove non è riuscito mai ad affermarsi completamente, mostrando grande discontinuità relativamente al numero di presenze in campo ed al rendimento mostrato, anche se una serie di infortuni ne hanno pregiudicato l’affermazione e relegato ad un ruolo marginale nel club londinese.

In Nazionale, il commissario tecnico Roberto Mancini, ha mostrato grande fiducia verso il calciatore italo-brasiliano che ha raccolto un discreto numero di presenze durante gli ultimi impegni in nazionale, dove si è palesata, soprattutto in occasione della partita contro la Polonia, un’ottima intesa con il capitano Lorenzo Insigne.

Del resto, nonostante l’affidabilità del buon Mario Rui, la grande abnegazione e disponibilità a sacrificarsi in un ruolo non suo da parte di Elseid Hysaj e le sporadiche apparizioni nei minuti finali dell’algerino Ghoulam che sembra non riuscire a ritrovare lo smalto e la tenuta atletica dei giorni migliori, è opinione generale che l’innesto di un esterno sinistro come l’italo brasiliano sarebbe accolto dalla piazza come la ciliegina sulla torta di un mercato che ha lasciato tutti estremamente soddisfatti della campagna acquisti estiva, chiusa con l’ottimo innesto di Bakayoko.

Sarà necessario l’intervento di Cristiano Giuntoli che dovrà essere scaltro e veloce a intavolare una trattativa che possa soddisfare tutti, in primis il calciatore che potrebbe ritrovare quella continuità necessaria in vista dei prossimi europei e mettere a disposizione del mister Gattuso, un calciatore con caratteristiche funzionali al progetto tecnico attuale, che potrebbe rappresentare l’ultimo tassello per completare la rosa.

