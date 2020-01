Calciomercato: ultimissime e colpi più importanti della giornata (12 gennaio 2020)

Quella di oggi, 13 gennaio 2020, è stata una giornata ricca di notizie e spunti in chiave mercato. Partiamo parlando del ​Milan con i rossoneri che hanno ufficializzato l’arrivo di Simon Kjaer dal Siviglia in prestito con diritto di riscatto fino al 30 giugno 2020. Per quanto riguarda il mercato in uscita invece, cessione in vista per ​Suso: il giocatore e il suo agente Mino Raiola nel pomeriggio hanno incontrato la dirigenza per fare il punto della situazione, il suo futuro potrebbe essere in… continua a leggere sul sito di riferimento