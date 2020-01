Calciomercato: ultimissime e colpi più importanti della giornata (14 gennaio 2020)

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Quella di oggi è stata un’altra giornata ricca di spunti e notizie in chiave mercato. In primo piano la ​Roma con i giallorossi al lavoro per regalare a Fonseca un rinforzo dopo il grave infortunio al ginocchio di Nicolò Zaniolo: il nome più caldo è quello di Matteo Politano dell’Inter per il quale il club capitolino sarebbe pronto a mettere in piedi uno scambio di giocatori… continua a leggere sul sito di riferimento