Calciomercato: ultimissime e colpi più importanti della giornata (22 gennaio 2020)

Quella di oggi, 22 gennaio 2020, è stata una giornata ricca di notizie e spunti in chiave mercato. In primo piano l’Inter e la trattativa per l’acquisto di Christian Eriksen: l’affare con il Tottenham è in dirittura d’arrivo, il fantasista danese entro pochi giorni (al massimo domenica) diventerà un giocatore nerazzurro a tutti gli effetti per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Si muove qualcosa anche per quanto riguarda il mercato in uscita con Gabigol ormai vicinissimo a essere ceduto a… continua a leggere sul sito di riferimento