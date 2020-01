Calciomercato: ultimissime e colpi più importanti della giornata (28 gennaio 2020)

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Quella di oggi, 27 gennaio 2020, è stata una giornata ricca di notizie e spunti in chiave mercato. In primo piano l’Inter che in giornata ha ufficializzato l’arrivo di Christian Eriksen: per il danese in arrivo dal Tottenham firma sul contratto fino al 2024 e presentazione in grande stile al Teatro alla Scala di Milano.  | ANNUNCIO L’eleganza di Milano incontra la tua classe. … continua a leggere sul sito di riferimento