Calciomercato: ultimissime e colpi più importanti della giornata (29 gennaio 2020)

​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! Gli ultimi giorni di calciomercato, si sa, sono quelli più ricchi di notizie e di affari e la giornata odierna (- 2 dal gong) non ha fatto eccezione. Scatenata la ​Fiorentina, che è vicina a chiudere ben 4 operazioni: Amrabat dall’Hellas Verona per 18 milioni, arriverebbe a giugno; Duncan dal Sassuolo per una cifra tra i 15 e i 17 milioni; Igor dalla Spal; Kouame dal Genoa. Molto… continua a leggere sul sito di riferimento