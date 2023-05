Calcutta torna live a dicembre 2023 con il “Relax tour”

8 concerti nei palazzetti, biglietti in vendita dal 23 maggio

Roma, 22 mag. (askanews) – Il cantautore indie-pop Calcutta, pseudonimo di Edoardo D’Erme, torna in concerto a dicembre con il “Relax tour”: 8 concerti nei palazzetti delle principali città italiane. Prima data annunciata Firenze (2-12), poi Bologna (3-12), Roma (7-12), Bari (10-12), Napoli (12-12), Padova (14-12), Torino (16-12) e Milano (18-12).

Tra gli ultimi live di Calcutta, autore di hit come “Oroscopo”, “Pesto” o “Paracetamolo”, i suoi fan ricordano l’epico concerto allo Stadio di Latina (21 luglio 2018), la sua città, e il live all’Arena di Verona (6 agosto 2018), diventato anche un film concerto e intitolato “Calcutta Tutti in Piedi”, distribuito da Lucky Red per la regia di Giorgio Testi, racconto per immagini di quella incredibile serata. Poi l’inizio del 2019 fu segnato dal tour tutto esaurito nei principali palasport italiani, una tournée a maggio e una serie di concerti esteri che hanno toccato le principali capitali europee nell’autunno di quell’anno.

Tra il post-pandemia e una pausa discografica, Calcutta ha curato la veste sonora di Rai Radio2 e i jingle del Gr, Meteo e Onda Verde ed ha intensificato la sua attività di autore già emersa negli anni precedenti. Recentissimamente ha firmato il brano “Mare di Guai”, che Ariete ha portato al Festival di Sanremo 2023. Inoltre, ha collaborato con Marracash nel suo brano “Laura ad honorem” contenuta nell’album “Noi, loro, gli altri”.

