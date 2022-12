Calderoli: legge per montagna e fondi per sostegno territori montani

Annuncio per la Giornata internazionale della Montagna

Roma, 12 dic. (askanews) – “L’appuntamento per la Giornata internazionale della Montagna ci ha fornito l’occasione per ribadire un concetto fondamentale: l’impegno per questi territori deve tradursi in interventi strutturali e perfettamente su misura, visto che la montagna è un contesto ricco di opportunità e non una zona di marginalità. Da parte mia ribadisco l’impegno a presentare una legge sulla montagna che sia di iniziativa governativa, con l’obiettivo di garantire un iter parlamentare che possa giungere a positiva conclusione”. Così il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli, in occasione dell’appuntamento della Giornata internazionale della Montagna a Edolo.

“Abbiamo inoltre deciso di mettere in campo interventi concreti nell’interesse dei territori montani e dei cittadini che vi abitano, attraverso diverse iniziative. Stiamo lavorando per erogare rapidamente la quota parte statale di 15 milioni di euro del FONSMIT, con l’obiettivo di garantire 11 milioni per il sostegno sostegno in questo momento complicato agli impianti di risalita con innevamento artificiale e contemporaneamente investire 4 milioni nell’imprenditoria femminile a supporto di start-up innovative di quelle donne che muovono la montagna. Abbiamo inoltre in previsione di confermare gli oltre 200 milioni di contributi nel FONSMIT, andando a raddoppiare le risorse disponibili nel 2023. Faccio mie le parole del Santo Padre Francesco, che ha definito la montagna come una risorsa meravigliosa e importantissima, sia per l’uomo che per il pianeta. La politica può e deve lavorare nell’ottica di favorire lo sviluppo sostenibile di questi territori, il mio lavoro andrà esattamente in questa direzione”, conclude.

