CAGLIARI – “Il lavoro delle donne è un tema comune ai Paesi G7, pur avendo percentuali diversificate è un filo conduttore comune, c’è tema dei servizi per le famiglie e della conciliazione, delle competenze“. Lo dice la ministra del Lavoro, Marina Calderone, in un punto stampa in Prefettura a Cagliari, a margine dei lavori del G7 Lavoro.

Per Calderone “il lavoro delle donne è una questione di giustizia sociale, siamo tutti impegnati per rendere effettivo questo diritto. Una società che invecchia non può lasciare alla finestra le donne e i giovani”, avverte.

