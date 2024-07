calderone:-“ispezioni-in-310-aziende-agricole,-66%-irregolari”

Alla Camera dei Deputati: “Messi in campo 1.200 carabinieri ispettori”

Roma, 4 lug. (askanews) – “Ieri c’è stata la più grande operazione di vigilanza mai effettuata in un sola giornata: 310 aziende agricole sono state ispezionate e sono state riscontrate irregolarità per oltre il 66%”. Lo ha riferito la ministra del lavoro, Marina Calderone, nel suo intervento alla cerimonia di commemorazione delle vittime sul lavoro in corso alla Camera.La ministra ha aggiunto che le irregolarità riguardano “non soltanto la sicurezza sul lavoro ma anche la gestione di aspetti documentali sui rapporti con gli occupati”.Per questa attività sono stati messi in campo “1.200 ispettori carabinieri e sono state verificate più di 2.000 posizioni lavorative”. “Saremo in tutte le campagne”, ha aggiunto citando il lavoratore Satnam Singh morto mentre lavorava per un’azienda agricola di Latina il cui titolare è stato arrestato con l’accusa di omicidio doloso per non aver chiamato in tempo i soccorsi che lo avrebbero salvato.