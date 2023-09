Sono in corso lavori per confermare i tagli del cuneo fiscale

La base primaria della discussione è il fatto che il tema del salario minimo è una conseguenza di un problema più ampio. È inconcepibile introdurre una soluzione legislativa senza affrontare le ragioni economiche della questione e l’esclusione del ruolo della contrattazione.

Soluzioni legislative avulse da questo contesto rischiano addirittura di essere controproducenti in alcuni settori e regioni. La tavola rotonda è stata aperta dal Presidente Meloni nello spirito costruttivo di intervenire su temi vicini a tutto il Governo, come i bassi salari. Lo ha detto Marina Calderone, Ministro del Lavoro, in un’intervista al Corriere della Sera.

Secondo il Ministro Calderone, è possibile ridurre la tassa su straordinari ed esentare dalla tassazione i premi di risultato. Per quanto riguarda, il premio di risultato defiscalizzato, si prevede che venga perseguito insieme all’ulteriore promozione del welfare aziendale e alla defiscalizzazione dei fringe benefit.

Dopo gli interventi sul cuneo fiscale, “stiamo lavorando per individuare questi sgravi per il 2024”, ha aggiunto, e “l’obiettivo della legislatura è stabilizzare la riduzione del costo del lavoro per aumentare il potere d’acquisto dei salari”.

Ciro Di Pietro

Immagine di jcomp su Freepik

L’articolo Calderone: una legge sul salario minimo può essere controproducente proviene da Notiziedi.it.