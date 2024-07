Caldo africano e afa, il ritorno nel weekend: oggi 6 città da bollino arancione

(Adnkronos) – Weekend di caldo africano e afa su buona parte dell’Italia, a chiudere una settimana che per ora resta senza bollini rossi (il segnale di allerta massima, livello 3). Secondo l’ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, oggi venerdì 26 luglio il bollino arancione torna intanto in 6 capoluoghi: si tratta di Firenze, Frosinone, Palermo, Perugia, Rieti, e Roma.

Domani, sabato 27 luglio, aumenteranno quindi le città con livello di rischio 2: sui 27 capoluoghi monitorati, 12 saranno ‘in arancione’. Bollino arancione, quindi, a Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo. Bollino verde (livello di rischio 0) solo a Cagliari; per il resto dominerà il giallo (rischio 1).

Ancora un giorno di tregua, quindi, con temperature elevate ma sopportabili. Poi, a partire dal weekend, ecco che tornerà il super caldo con afa e clima infernale ‘traghettato’ dall’anticiclone africano Caronte. Queste le previsioni meteo a cura di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it, che conferma intanto come nelle prossime ore le temperature subiranno una leggera flessione, mantenendosi su valori tipici dell’Anticiclone delle Azzorre di una volta. In pratica torneremo, per qualche ora, nel clima del secolo passato, caldo ma non caldissimo. Tuttavia, dal weekend tornerà Caronte, anticiclone africano che avanzerà ad oltranza.

Nel dettaglio, nelle prossime ore insisterà in quota un flusso da nord-ovest che permetterà di respirare meglio, senza afa opprimente, e che favorirà anche una maggiore nuvolosità al Nord e qualche isolato temporale a ridosso dei rilievi. Si tratterà di locali rovesci ad evoluzione diurna, pomeridiani. Le massime saliranno fino a 35°C al Sud e a Firenze e Terni, fino a 34°C sulla Capitale e a Napoli: sono valori accettabili per il periodo del Solleone Estivo in Italia.

Come detto, però, dal weekend tornerà l’Anticiclone Africano con valori termici in sensibile aumento: entro i primi giorni della prossima settimana le massime toccheranno di nuovo i 39-40°C sulle regioni meridionali, ma anche su quelle centrali (Roma, Firenze e Terni in primis); sono previste, altresì, notti tropicali a Messina, Palermo e Rimini con ben 26°C di minima (quasi ‘super tropicali’), mentre sono attesi 25°C di notte ad Ancona, Brindisi, Cagliari, Catania, Como, Genova, Imperia, La Spezia, Lodi, Massa, Milano, Monza, Pavia, Pesaro, Pescara, Reggio Calabria e Savona.

La canicola in arrivo durerà a lungo al Centro-Sud, mentre al Nord già con l’inizio del mese di Agosto non si escludono veloci acquazzoni ed un parziale e temporaneo calo termico: il tutto sarà però accompagnato da valori di umidità elevati quindi la temperatura percepita e la sensazione di disagio da caldo resteranno purtroppo quasi estremi, comunque simil-africani.

Prepariamoci ad una lunga fase estiva, classica del XXI secolo e del Riscaldamento Globale in atto: le minime a 26°C e le massime a 40°C sono le nostre nuove compagne del meteo attuale.