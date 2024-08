Caldo con le ore contate, pioggia e temperature giù nel weekend: quanto durerà?

(Adnkronos) – La lunga ondata di caldo africano, con afa di giorno e di notte, ha le ore contate. Secondo le previsioni meteo, oggi e domani, 17 e 18 agosto, un break temporalesco porterà un notevole calo delle temperature. Ma quanto durerà? L’estate è finita o tornerà il sole e il caldo?

Secondo il meteorologo Andrea Giuliacci, “quella che, in base ai dati del Centro Meteo Expert, è una delle più durature ondate di calore degli ultimi decenni (dura, senza vere e proprie interruzioni, oramai dal 7 luglio, cioè da oltre 40 giorni) verrà bruscamente smorzata dall’arrivo di una intensa perturbazione atlantica. Quindi quella di oggi sarà una giornata tra sole e nuvole, con qualche temporale pomeridiano soprattutto su Alpi e zone interne del Centro, e ancora caldo intenso, nonostante una prima lieve flessione delle temperature”.

“Poi – afferma all’Adnkronos – domenica arriverà la perturbazione e porterà molti temporali, localmente anche forti, al Centro-Nord, Campania, Calabria e Sicilia, mentre le temperature scenderanno di alcuni gradi in tutta Italia. Lunedì ancora molti temporali, anche forti, al Nordest e gran parte del Centro-Sud e Isole, mentre le temperature scenderanno ulteriormente. In un paio di giorni in gran parte d’Italia è previsto un calo termico di 6-10 gradi: sarà la fine della lunga ondata di calore”, conclude Giuliacci.

“Nei prossimi giorni possibilità di precipitazioni specie al Centro e al Nord, soprattutto domenica e lunedì saranno giornate di maltempo molto forte, con fenomeni intensi e temporali forti”, dice all’Adnkronos il meteorologo Paolo Sottocorona, spiegando che “le temperature scenderanno e per un paio di giorni saremo sotto le medie stagionali, cosa che in questi ultimi anni non accadeva di frequente”. “A partire da martedì e per la prossima settimana, il tempo si ristabilisce con temperature che risalgono, ma non come nei giorni scorsi, si mantengono appena sopra le medie, – continua Sottocorona – cioè dai 35 -37 gradi avuti in questi giorni si passa a 25 gradi, e si ritorna a valori normali. Quindi di grande caldo non ve ne è traccia in questa fase”.

Arriva la pioggia, ma per mercoledì 21 agosto si prevede un ritorno del caldo, spiega all’Adnkronos il meteorologo Mattia Gussoni de ‘iLMeteo.it. “Le condizioni meteo – afferma – sono previste in deciso peggioramento nel corso del weekend, in particolare nella giornata di domenica 18, il passaggio di un ciclone alimentato da aria instabile in quota in discesa dal Nord Europa provocherà tanti temporali sulle regioni del Centro Nord con pure il rischio di grandinate a causa della tanta energia potenziale in gioco. Anche le temperature sono previste in deciso calo e si porteranno ben sotto le medie climatiche di riferimento”.

“L’inizio della prossima settimana sarà ancora piuttosto instabile con il rischio di temporali – ha concluso Gussoni – Poi da mercoledì 21 agosto è attesa una nuova avanzata dell’anticiclone africano: quindi più sole e caldo di nuovo in aumento”.