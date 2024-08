Caldo e afa da oggi in aumento: 3 città da bollino rosso, domani sono 6

(Adnkronos) –

Il caldo anche oggi domina il quadro meteo in Italia, da Milano a Roma, da Napoli a Palermo. Anche l’ultima settimana di agosto è all’insegna dell’afa, con temperature in aumento. Oggi sono 3 le città da bollino rosso – Roma, Latina e Bari – ma secondo il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore domani giovedì 28 agosto si raddoppia: si arriva a 6 e si aggiungono Firenze, Frosinone e Trieste, che nella giornata di oggi saranno ‘solo’ arancioni, come Perugia.

Nella maggior parte degli altri capoluoghi si respira: l’allerta si attesta fra il livello 0 e 1.

Oggi “ancora un po’ di instabilità, con improvvisi temporali, specie al pomeriggio, su zone interne del Centro e regioni meridionali, e non si può escludere che localmente si formino temporali anche intensi, con grandine e nubifragi; le temperature rimarranno quasi invariate, quindi estive e oltre la norma, ma senza particolari eccessi (massime in generale fra 29 e 35 gradi)” dice il meteorologo Andrea Giuliacci di ‘Meteo.it’

“Poi da giovedì l’alta pressione tornerà a consolidare la sua posizione sull’Italia e questo significa che le giornate saranno più soleggiate, i temporali pochi (più che altro sui rilievi) e il caldo di nuovo in aumento. In particolare il weekend sarà pieno di sole, con pochi temporali pomeridiani solo sulle Alpi e caldo insolitamente intenso per la fine dell’estate e domenica è il primo settembre, quindi inizia l’autunno ‘meteorologico’: – continua Giuliacci – le massime saranno quasi dappertutto superiori a 30 gradi, con picchi anche di 36-37 gradi, e quindi in diverse località si registreranno temperature di 6-7 gradi oltre la norma”.

Secondo Andrea Giuliacci di ‘Meteo.it’ “sembra possibile una generale attenuazione intorno al 4-5 di settembre”, mentre per il meteorologo Mattia Gussoni de ‘iLMeteo.it il calo delle temperature comincerà “da martedì 3 settembre”. “Nei prossimi giorni l’anticiclone africano si distenderà sul bacino del Mediterraneo influenzando le condizioni del tempo anche in Italia per il prossimo weekend. E sabato 31 agosto – spiega Gussoni all’Adnkronos – avremo un dominio del sole su buona parte della penisola”. “Ci attendiamo anche un’impennata delle temperature, specie in Emilia Romagna, al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori, con picchi fino a oltre 34-35°C (si potranno raggiungere anche i 39-40°C in Sardegna). La novità – conclude Gussoni – è attesa nel corso della prossima settimana, quando si prevede la ‘burrasca di fine estate'”.