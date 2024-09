Caldo, è la settimana della svolta: in arrivo il ciclone di fine Estate

(Adnkronos) – Caldo con le ore contate in Italia. Dalla lontana terra dei Vichinghi, dalla Groenlandia passando per l’Islanda, è in arrivo la perturbazione che decreterà la fine dell’Estate africana 2024.

Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che, nelle ultime ore, una goccia fredda di aria polare marittima si è staccata dalla Groenlandia ed è entrata nel flusso perturbato settentrionale verso l’Europa mediterranea. In altre parole, un lungo ‘cammino perturbato’ dalla Groenlandia verso i Pirenei porterà, nei prossimi 2 giorni, un peggioramento anche sull’Italia con temporali più frequenti ed un leggero calo termico (specie al Nord); questo primo deterioramento arriverà prima della vera ‘Burrasca di fine Estate’, attesa giovedì 5 ma con una coda instabile almeno fino al 12 settembre. Una ‘burrasca’ di fine Estate dilazionata su più giorni.

Nelle prossime ore, avremo ancora residui di caldo africano: il solleone colpirà ancora il Sud con 35-37°C in Sicilia e Sardegna (anche a Catania e Siracusa); localmente al Centro resisteranno punte di 33-34°C a Firenze, Terni e Roma, mentre al Nord Milano si fermerà a 30 e Torino non supererà i 26 gradi. Sono previsti temporali a carattere sparso più probabili al mattino al Sud e in Sardegna poi su Alpi, Appennini e Piemonte, in un contesto via via sempre meno caldo.

Da mercoledì, infatti, con l’avvicinamento della ‘Burrasca di Fine Estate’, troveremo qualche temporale in più al Centro-Nord e, come detto, dal 5 settembre cambierà tutto. Giovedì 5 la perturbazione groenlandese, dopo il suo lungo peregrinare sull’Europa occidentale, arriverà decisa e violenta sull’Italia: lo scontro tra l’aria polare marittima vichinga e il bollente mar Mediterraneo provocherà fenomeni intensi, dapprima al Nord e in Sardegna poi subito verso le regioni tirreniche dalla Toscana alla Calabria. Pioverà, farà a tratti fresco ad iniziare da Ovest ed in estensione verso Sud-Est.

L’evoluzione di questa ‘Burrasca di fine Estate’ sarà, però, piuttosto incerta: tra venerdì e sabato pomeriggio potremo assistere ad una fase meno piovosa e con più sole. Da sabato sera, invece, nuovi violenti temporali potrebbero colpire (se la previsione venisse confermata) gran parte del Centro-Nord.

Se il ‘Ciclone di Fine Estate’ seguisse la traiettoria prevista dai modelli meteo, si paleserebbe uno scenario estremo con -15°C in 7 giorni: a Milano, ad esempio, passeremmo da una domenica di caldo africano eccezionale (primo settembre con 34°C a Milano, nuovo record mensile) ad una domenica dal sapore autunnale con 21°C non di minima ma di massima.

Prestiamo dunque attenzione agli sbalzi termici, ma soprattutto ai pericolosi temporali dei prossimi giorni quando finirà, in modo violento, questa Estate africana dei record del 2024.

NEL DETTAGLIO



Martedì 3. Al Nord: via via più instabile al Nord Ovest. Al Centro: temporali su settori montuosi e zone vicine. Al Sud: temporali in Campania, Calabria, Puglia, Basilicata.

Mercoledì 4. Al Nord: temporali su tutto l’arco alpino, sparsi in Pianura Padana. Al Centro: rovesci sparsi possibili ovunque, meno sulle coste. Al Sud: qualche temporale sulla Basilicata e in Puglia.

Giovedì 5. Al Nord: maltempo forte. Al Centro: maltempo via via più diffuso su gran parte delle regioni. Al Sud: temporali dalla Campania verso il resto delle regioni.

TENDENZA: venerdì e sabato meno instabili, nuova fase molto perturbata da domenica 8 a giovedì 12 settembre.