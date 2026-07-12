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Caldo fa strage di molluschi nel delta del Po, moria di cozze e vongole
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Caldo fa strage di molluschi nel delta del Po, moria di cozze e vongole

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(Adnkronos) – Moria di cozze e vongole e allarme ostriche: il caldo fa strage di molluschi nel delta del Po. A lanciare l’allarme Confcooperative agroalimentare e pesca segnalando nella sacca di Scardovari (Rovigo) la perdita di mille quintali di cozze Dop e del 90% delle vongole a causa dell’alta temperatura dell’acqua raggiunge i 32 gradi. Cresce la preoccupazione per gli allevamenti di ostriche, più resistenti al caldo ma comunque a rischio, secondo quanto riporta il ‘Resto del Carlino’. Allerta anche per la Sacca di Goro: qui, rilevano le associazioni, le alte temperature ed lo scarso ricambio idrico (anche a causa delle misure anti-granchio blu) hanno trasformato il sito in una specie di “gigantesca pentola”, dove il caldo rovente avrebbe già compromesso tra il 70% e il 100% della produzione.  

Ad aggravare il quadro la proliferazioni di alge e le recinzioni anti-granchio blu che limitano il ricambio delle acque lagunari. Il tutto con costi pesanti per il comparto: secondo le stime di Confcooperative Agroalimentare e Pesca il surriscaldamento sta provocando danni diretti alla pesca professionale italiana per circa 200 milioni di euro l’anno, con l’impatto maggiore per la molluschicoltura . 

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