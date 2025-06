caldo-in-aumento,-rischio-temporali-e-grandine-al-nord:-le-previsioni-meteo

(Adnkronos) – Caldo in aumento sull’Italia, ma anche rischio di forti temporali con grandinate al Nord. E’ una fase climatica “estrema” quella che sta colpendo il Paese, con alte temperature ma anche fenomeni meteo improvvisi in questa prima settimana di giugno. Sono queste le previsioni degli esperti per la giornata di oggi, martedì 3 giugno, e per i giorni a venire.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma il rischio di forti temporali accompagnati anche da grandinate su parte delle regioni del Nord; altrove l’anticiclone africano si prenderà la scena con temperature previste in ulteriore aumento.

Prosegue la fase meteo climatica estrema in questo avvio di giugno con l’Italia divisa tra ondate di caldo subtropicali e il rischio improvvisi acquazzoni.

In particolare tra il pomeriggio e la sera di martedì 3 giugno (condizioni che si ripeteranno anche mercoledì 4 giugno), correnti instabili di origine atlantica andranno ad interagire con un’atmosfera carica di energia potenziale (umidità e calore dopo le fiammate africane degli ultimi giorni): si tratta in sostanza della configurazione ideale per l’innesco di imponenti celle temporalesche, ovvero di sistemi particolarmente violenti, alti fino a 8-10 km e in grado di provocare grandine (fino a 2-3 cm di diametro) e raffiche di vento ad oltre 60 km/h. Maggiormente a rischio saranno le zone alpine e le vicine pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Dopo questo break temporalesco, nella seconda parte di settimana, è prevista una nuova pulsazione dell’anticiclone africano verso il bacino del Mediterraneo e l’Italia. Gli effetti si faranno sentire già da giovedì 5 giugno quando avremo condizioni meteo stabili e soleggiate con clima molto caldo su buona parte del Paese.

L’alta pressione sub-tropicale ci terrà compagnia anche nel prossimo weekend ed anzi mostrerà tutta la sua potenza determinando un ulteriore incremento dei valori termici: sono previsti picchi oltre i 35°C sulle pianure del Nord e al Centro, e addirittura sopra i 40°C sulla Sardegna.

Martedì 3. Al Nord: temporali su Alpi e Prealpi, soleggiato altrove. Al Centro: sole e caldo estivo. Al Sud: sole e caldo.

Mercoledì 4. Al Nord: temporali dalle Alpi del Nordovest verso le pianure di Lombardia e Piemonte. Al Centro: velature e caldo. Al Sud: sole e caldo.

Giovedì 5. Al Nord: temporali in montagna, nubi sparse in pianura. Al Centro: cielo poco nuvoloso. Al Sud: soleggiato e più caldo.

Tendenza: anticiclone africano in ulteriore rinforzo; clima molto caldo su tutta Italia.