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Caldo record, allerta in Italia: bollino rosso a Firenze e Perugia
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Caldo record, allerta in Italia: bollino rosso a Firenze e Perugia

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(Adnkronos) –
Allerta massima per il rischio di ondate di calore a Firenze e a Perugia, con il pericolo di effetti sulla salute della polazione generale. Nel capoluogo toscano sono attese condizioni da bollino rosso oggi, venerdì 10 luglio e domani, sabato 11. A Firenze si aggiunge Perugia, in rosso anche sabato. Lo indica l’ultimo aggiornamento del bollettino del ministero della Salute. 

Sulle 27 città monitorate, 3 (Perugia, Pescara e Torino) hanno bollino arancione, il livello 2 di rischio, con possibili effetti negativi per la salute dei fragili. Stesso colore sabato per Campobasso.  

Per i resto prevale il giallo: il livello 1 (di pre-allerta) interessa 19 capoluoghi (Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Civitavecchia, Genova, Messina, Milano, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo) e sabato 16 (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Civitavecchia, Frosinone, Latina, Messina, Milano, Palermo, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Torino e Viterbo).  

 

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