caldo-record,-canicola-infernale-con-l’anticiclone-africano:-ecco-quando-finisce

DALL'ITALIA E DAL MONDOCaldo record, canicola infernale con l'anticiclone africano: ecco quando finisce
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Italia nella morsa di un caldo record e temperature roventi. Una settimana infernale questa di Ferragosto con l’anticiclone africano Caronte: ma quando finisce?
 

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, prova a rispondere a questa difficile domanda, analizzando le elaborazioni di tutti i modelli meteorologici a disposizione. 

In meteorologia si usano modelli deterministici, modelli probabilistici e modelli con intelligenza artificiale: tutti e tre i tipi di modelli convergono verso una data più o meno precisa per la fine di Caronte. 

Tra il 20 e il 21 agosto, il caldo dei 40°C di giorno e dei 30°C di notte sarà un lontano ricordo: si tratta dunque di aspettare metà della prossima settimana, ma qualche refolo più fresco arriverà già domenica. Il Nord Italia già da martedì 19 respirerà, al Centro è probabile che dovremo aspettare mercoledì, mentre al Sud un cambiamento è previsto giovedì 21. 

Va detto comunque che il Sud non è stato colpito da Caronte: questo anticiclone infatti ha avuto, e avrà ancora per qualche giorno, i propri massimi di pressione e di caldo tra la Francia e il Centro-Nord Italia. Proprio sulle regioni del centro tirrenico, in Liguria e a tratti in Pianura Padana si sono registrati gli eccessi più evidenti. 

Ricordiamo, infatti, che registrare 5 giorni di fila con massime sui 40°C (in Toscana, specie nel fiorentino), minime di notte sopra i 32°C (specie in Liguria di Ponente) non è normale: si tratta di un altro segnale estremo di Riscaldamento Globale in Italia. 

Giovedì 14. Al Nord: sole e caldo africano; temporali più presenti sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo intenso; temporali di calore in montagna e zone vicine. Al Sud: sole e caldo; temporali su rilievi e zone vicine. 

Venerdì 15. Al Nord: sole e caldo intenso; temporali sulle Alpi centro orientali. Al Centro: sole e caldo intenso; temporali in montagna. Al Sud: soleggiato, ma con frequenti temporali nel pomeriggio. 

Sabato 16. Al Nord: sole e caldo intenso; temporali più presenti sulle Alpi. Al Centro: sole e caldo intenso; temporali di calore in montagna. Al Sud: temporali diffusi in Sicilia e su Appennini e zone vicine. 

Tendenza: temperature in diminuzione da domenica, perturbazione atlantica da mercoledì 20. 

