mercoledì, 5 Agosto , 26

Antonio Banderas: “Ho rischiato di morire, ora vedo una realtà che prima mi sfuggiva”

(Adnkronos) - Antonio Banderas ha imparato ad apprezzare...

Fibercop: sottoscritte convenzioni Fnc con Invitalia per collegare 477 mila nuovi civici

(Adnkronos) - Sono state sottoscritte le convenzioni tra...

Bruce Springsteen, tumore della moglie Patti Scialfa in remissione: “La ricerca non è politica ma speranza”

(Adnkronos) - Bruce Springsteen ha condiviso un aggiornamento...

Europei fondo, Taddeucci regina anche nella 5 km, bronzo per Pozzobon e Paltrinieri

(Adnkronos) - Giornata memorabile per l'Italia del nuoto...
HomeVideo NewsCaldo record in Austria, Vienna tocca 41 gradi
caldo-record-in-austria,-vienna-tocca-41-gradi
Caldo record in Austria, Vienna tocca 41 gradi
Video News

Caldo record in Austria, Vienna tocca 41 gradi

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Parchi e cantieri vuoti, nelle strade si cerca refrigerio

Vienna, 5 ago. (askanews) – L’Austria registra la temperatura più alta mai rilevata nel Paese: 41 gradi a Stammersdorf, nella zona nordorientale di Vienna. Battuto il precedente record nazionale di 40,5 gradi, raggiunto nel 2013. Nella capitale cantieri, parchi giochi e tavolini dei locali sono rimasti in gran parte vuoti, mentre chi è costretto a uscire cerca riparo all’ombra e alle fontane. Luglio è stato il quarto più caldo mai registrato in Austria e in alcune località il deficit delle precipitazioni ha raggiunto il 90 per cento. “Avevamo un appuntamento dal medico, per questo siamo in strada. Altrimenti, con questo caldo, sarei rimasto a casa con il bambino”, dice un padre con il figlio nel passeggino. “A mezzogiorno- afferma una commessa di una gelateria – faceva molto caldo e non c’era assolutamente nessuno. Più tardi, quando il sole cala, per fortuna arrivano molti clienti”. “Il ventilatore ci sta salvando, è la nostra salvezza”.

Previous article
Grandi lingue di sabbia emergono nel Danubio a causa della siccità
Next article
Ex Ilva, Urso: ci sono le condizioni per una cordata italiana

POST RECENTI

Video News

Hormuz, Trump minaccia l’Iran: Teheran frena sull’accordo

Rubio parla di progressi, fonti Iran: no riapertura sotto minacceMilano, 5 ago. (askanews) - Donald Trump torna a minacciare l'Iran. Il presidente americano ha dichiarato...
Video News

Allarme Onu su aumento esecuzioni capitali Iran: 56 uccisioni da marzo

Per motivi di sicurezza nazionale, 27 casi legati a manifestazioniGinevra, 5 ago. (askanews) - L'Onu si è detta "allarmata" per l'aumento delle esecuzioni in Iran,...
Video News

Ex Ilva, Urso: ci sono le condizioni per una cordata italiana

Che consenta il salvataggio e rilancio della produzioneMilano, 5 ago. (askanews) - Ci sono le condizioni per valutare la possibilità di realizzare una cordata italiana"....
Video News

Grandi lingue di sabbia emergono nel Danubio a causa della siccità

Minimi storici di bassa marea per il fiume, molte navi incagliateRoma, 5 ago. (askanews) - Immagini di Afp mostrano delle grandi lingue di sabbia emerse...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.