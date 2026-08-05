caldo-record-in-austria,-vienna-tocca-41-gradi

Parchi e cantieri vuoti, nelle strade si cerca refrigerio

Vienna, 5 ago. (askanews) – L’Austria registra la temperatura più alta mai rilevata nel Paese: 41 gradi a Stammersdorf, nella zona nordorientale di Vienna. Battuto il precedente record nazionale di 40,5 gradi, raggiunto nel 2013. Nella capitale cantieri, parchi giochi e tavolini dei locali sono rimasti in gran parte vuoti, mentre chi è costretto a uscire cerca riparo all’ombra e alle fontane. Luglio è stato il quarto più caldo mai registrato in Austria e in alcune località il deficit delle precipitazioni ha raggiunto il 90 per cento. “Avevamo un appuntamento dal medico, per questo siamo in strada. Altrimenti, con questo caldo, sarei rimasto a casa con il bambino”, dice un padre con il figlio nel passeggino. “A mezzogiorno- afferma una commessa di una gelateria – faceva molto caldo e non c’era assolutamente nessuno. Più tardi, quando il sole cala, per fortuna arrivano molti clienti”. “Il ventilatore ci sta salvando, è la nostra salvezza”.