caldo-record-in-europa,-l’ondata-si-sposta-a-est:-budapest-verso-i-40°c,-allerta-in-7-paesi

(Adnkronos) –

L’Europa continua a fare i conti con un’ondata di calore senza precedenti. Mentre l’ovest del continente inizia lentamente a respirare, il caldo estremo si sposta verso est, dove oggi Budapest rischia di superare i 40°C, secondo le previsioni del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine. Tra record storici, allerte rosse, incendi, blackout e disagi ai trasporti, sette Paesi sono in emergenza e gli esperti avvertono: la crisi climatica sta rendendo questi eventi sempre più intensi e frequenti.

Ieri, alcune zone dell’Europa centrale, orientale e meridionale sono state colpite da un’ondata di caldo torrido, a causa dello spostamento verso est della “cupola di calore” responsabile delle temperature record della scorsa settimana, che ha portato condizioni pericolose in una nuova area del continente. Belgrado e Bucarest hanno raggiunto rispettivamente i 38°C e i 37°C. La Slovacchia ha stabilito un nuovo record di temperatura, raggiungendo i 40,5°C in una città di confine meridionale, superando il precedente record di 40,3°C stabilito nel 2007. “Arrivano i due giorni più duri dell’ondata di caldo. Dimostriamo di essere capaci di completa unità nazionale. Prendiamoci cura gli uni degli altri”, ha scritto lunedì su X il primo ministro ungherese Péter Magyar.

Le autorità ungheresi hanno pubblicato un elenco di oltre 2.000 centri climatizzati in tutto il paese per le persone che non riescono a trovare sollievo dal caldo nelle proprie case. Il ministro dell’energia ungherese ha concesso alla centrale nucleare di Paks un’esenzione temporanea dalle norme sulla temperatura dell’acqua di raffreddamento a valle, al fine di prevenire un’ulteriore drastica riduzione della produzione di energia a causa dell’ondata di calore.

Allerta rossa per caldo estremo è stata diramata in Ungheria, Polonia, Romania, Serbia, Croazia, Slovacchia e Bosnia-Erzegovina, con le autorità che esortano la popolazione a rimanere in casa durante le ore più calde della giornata. Domenica la Germania ha registrato la temperatura più alta per il terzo giorno consecutivo, con i dati preliminari del servizio meteorologico DWD che indicano 41,7°C a Coschen, nel Brandeburgo.

Il caldo estremo ha causato disagi ai trasporti in diverse città a causa del cedimento dei binari del tram, mentre la polizia di Berlino ha impiegato i cannoni ad acqua per rinfrescare la folla radunatasi negli spazi pubblici. In Croazia, il servizio meteorologico ha emesso ieri un’allerta rossa per regioni che includono la capitale, Zagabria, e le località turistiche di Spalato e Dubrovnik. Decine di vigili del fuoco, supportati da quattro velivoli, hanno combattuto un incendio che stava devastando le pinete sull’isola turistica di Vis, nel Mar Adriatico, a circa 55 km a sud-ovest di Spalato.

Intanto, la fase più critica dell’ondata di calore ha iniziato ad attenuarsi nell’Europa occidentale, dopo che sono stati infranti i record di temperatura. In Francia, le autorità hanno affermato che l’ondata di calore ha contribuito a oltre 1.000 decessi in eccesso, mentre l’Istituto nazionale della sanità ha registrato più di 800 decessi aggiuntivi a livello nazionale.

In altre zone, le condizioni meteorologiche estreme hanno portato violente tempeste. Nell’Alto Adige, le piogge torrenziali hanno provocato alluvioni lampo e frane, con accumuli fino a 50 mm in una sola ora in alcune aree. Diversi residenti sono stati evacuati dalle proprie case, mentre i vigili del fuoco hanno soccorso una persona rimasta intrappolata in un garage dopo l’esondazione di un fiume vicino alla città di Merano. L’ondata di calore che sta devastando l’Europa, la più grave e diffusa di sempre, è possibile solo a causa della crisi climatica innescata dalla combustione di combustibili fossili , hanno affermato gli scienziati.