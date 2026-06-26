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Caldo record in Francia, bambino di 18 mesi trovato morto in auto
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Caldo record in Francia, bambino di 18 mesi trovato morto in auto

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(Adnkronos) –
E’ morto dopo il ricovero in ospedale un bambino di 18 mesi che era stato soccorso dopo essere stato lasciato in un’auto a Marsiglia durante l’ondata di caldo eccezionale che sta investendo anche la Francia. A dare oggi la notizia è l’ospedale pediatrico dove il bambino era stato trasportato d’urgenza dalla protezione civile che martedì scorso l’aveva trovato in stato di ipertermia in un veicolo nel parcheggio del campus universitario dell’ospedale di Timone. 

Non è ancora chiaro quando è avvenuta la morte del bambino, ma secondo il giornale locale La Provence sarebbe avvenuta mercoledì. Secondo quanto riferito all’Afp da due fonti che stanno seguendo il caso, una persona che lavora nel campus avrebbe dimenticato il piccolo nell’auto. 

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