Caldo record in Spagna, ad agosto l’ondata più intensa mai registrata

(Adnkronos) – La Spagna ha vissuto quest’agosto un’ondata di caldo di 16 giorni definita “la più intensa mai registrata”, secondo l’Agenzia Meteorologica Statale spagnola (Aemet). Le rilevazioni provvisorie per il periodo 3-18 agosto mostrano temperature medie superiori di 4,6°C rispetto ai precedenti eventi simili e hanno superato il record stabilito a luglio 2022. L’ondata di caldo ha aggravato le condizioni di rischio incendi, che continuano a devastare diverse aree del nord e dell’ovest del Paese, e ha causato più di 1.100 decessi secondo il Carlos III Health Institute. 

Dal 1975, Aemet ha registrato 77 ondate di calore in Spagna, sei delle quali hanno superato di almeno 4°C la media, cinque delle quali dal 2019. L’agenzia sottolinea che “è un fatto scientifico che le estati attuali sono più calde rispetto ai decenni precedenti” e avverte che, sebbene ogni estate non sia sempre più calda della precedente, “c’è una chiara tendenza verso estati molto più estreme. È fondamentale adattarsi e mitigare i cambiamenti climatici”.  

