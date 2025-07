caldo-record,-in-spagna-oltre-100-morti-da-sabato

ROMA – Il caldo torrido continua a soffocare tutta Europa. Dalla Spagna arriva uno dei bilanci pià gravi: da sabato scorso almeno 102 persone sono morte a seguito delle ondate di calore. A sostenerlo è il Sistema di Monitoraggio della mortalità quotidiana per tutte le cause (MoMo). Da inizio anno, i decessi sarebbero 380. Sul sito dell’Agenzia meteorologica statale Amet, è segnalato lo stato di allerta in 12 delle 17 regioni con temperature che oscillano tra i 34 e i 40 gradi, con picchi di 42 gradi in alcune località. A sud della Penisola l’allerta è di colore arancione. Altri avvisi riguardano la possibilità di forti temporali.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it