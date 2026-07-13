martedì, 14 Luglio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOCaldo torrido e afa, settimana 'infernale': picco mercoledì con 7 città bollino...
caldo-torrido-e-afa,-settimana-‘infernale’:-picco-mercoledi-con-7-citta-bollino-rosso
Caldo torrido e afa, settimana ‘infernale’: picco mercoledì con 7 città bollino rosso
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Caldo torrido e afa, settimana ‘infernale’: picco mercoledì con 7 città bollino rosso

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

(Adnkronos) – Si intensifica la nuova ondata di calore che sta investendo l’Italia. Secondo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, i capoluoghi con il bollino rosso, il livello massimo di allerta (3), passano dai quattro previsti per oggi ai sette di domani, mercoledì 15 luglio, con un progressivo aumento del rischio per la salute dell’intera popolazione. 

Oggi il livello di allerta massimo riguarda Firenze e Perugia, alle quali si aggiungono Brescia e Torino. Domani, mercoledì, il bollino rosso interesserà anche Bologna, Frosinone e Roma, confermando l’espansione dell’ondata di caldo soprattutto sulle regioni del Centro-Nord. 

Numerose anche le città in bollino arancione (livello 2), che indica condizioni di rischio per le persone più fragili, come anziani, bambini e soggetti con patologie croniche. Oggi sono undici: Ancona, Bologna, Cagliari, Campobasso, Frosinone, Genova, Latina, Rieti, Roma, Verona e Viterbo. Mercoledì scenderanno a nove: Cagliari, Campobasso, Latina, Milano, Pescara, Rieti, Trieste, Verona e Viterbo, mentre diverse passeranno al livello di allerta massimo. 

Negli altri capoluoghi monitorati resterà il bollino giallo, che segnala una fase di pre-allerta. Tra le 27 città prese in esame dal sistema nazionale di sorveglianza, i bollini verdi, che indicano assenza di rischio, sono ormai un’eccezione: nei tre giorni considerati se ne contano soltanto tre, tutti nella giornata di oggi e concentrati al Sud, a Bari, Catania e Reggio Calabria. 

Il Ministero della Salute raccomanda di evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde della giornata, mantenersi ben idratati e prestare particolare attenzione alle persone più vulnerabili, come anziani, bambini e malati cronici. 

Previous article
“Incontri segreti del Mossad con Ahmadinejad”, il piano di Israele per il cambio di regime in Iran
Next article
Russia potrebbe attaccare un Paese Nato dopo fine guerra con Ucraina: l’analisi

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Estate tempo di vacanze, da malaria a febbre gialla il decalogo per chi viaggia

(Adnkronos) - L'estate è sinonimo di partenze, spesso verso mete esotiche e lontane. Ma un viaggio all'estero richiede anche alcune precauzioni sanitarie. Si parla...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Russia potrebbe attaccare un Paese Nato dopo fine guerra con Ucraina: l’analisi

(Adnkronos) - La Russia potrebbe sentirsi pronta a lanciare un attacco contro un Paese della Nato già dopo cinque-sette anni dopo la fine della...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

“Incontri segreti del Mossad con Ahmadinejad”, il piano di Israele per il cambio di regime in Iran

(Adnkronos) - Israele avrebbe lavorato per anni a un piano segreto per trasformare l'ex presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad, nel futuro leader dell'Iran dopo un...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, Trump ‘guardiano’ di Hormuz: tycoon tra rimborsi, blocco navale e terza ondata di raid

(Adnkronos) - "Gli Stati Uniti saranno, d'ora in poi, conosciuti come 'il guardiano di Hormuz". Parola di Donald Trump, che in una serie di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.