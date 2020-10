Calemme su Fabian Ruiz: “Prove tecniche per il rinnovo”. I dettagli

Mirko Calemme, noto giornalista, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito al rinnovo di Fabian Ruiz. Di seguito le sue parole.

Calemme: “Fabian Ruiz, prove tecniche di rinnovo”

“La Real Sociedad è al primo posto in Liga spagnola, si tratta di una grande squadra e quest’anno sono partiti molto forte. Il Napoli dovrà stare molto attento a questa trasferta, soprattutto dopo la sconfitta in casa contro l’AZ. Fabian Ruiz? La dirigenza azzurra proverà a fargli firmare prima il rinnovo contrattuale. La società poteva vendere lui o Koulibaly, ma non ha voluto svendere i propri talenti. Nonostante la grande crisi per colpa del Covid-19”.

