Calenda alla Festa dell’Unità, birra e battute su Renzi – Video

(Adnkronos) – Sfida a spillare le birre, battute su Renzi e souvenir del Pd: Carlo Calenda fa lo show al suo arrivo alla Festa dell’Unità di Milano, dove ha partecipato questa sera a un confronto con l’ex ministro della Difesa, Lorenzo Guerini. Dopo un gin tonic, il segretario di Azione è stato sfidato a provare a spillare una birra.

L’esordio da barman è fallito: “C’è parecchia schiuma, è bianca”, ha ammesso Calenda, per poi osservare ironico: “Però con molta schiuma è abbastanza Pd”. Al secondo tentativo, andato meglio, nuova battuta: “La prima è sbagliata, come con Renzi”. Dopo il test al bancone, il segretario di Azione si è spostato al banchetto dei Giovani democratici (Gd), dove ha comprato una maglietta della ‘onda arancione’. Prezzo? “Quello da non tesserato”, la risposta pronta dei giovani del Pd. Acquisto ultimato lo stesso, ma era un regalo per “la mia segretaria ex Gd”, si è affrettato a spiegare Calenda.