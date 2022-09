Calenda: “Con Meloni dovevamo incontrarci oggi ma non ci sono segnali”

ROMA – “Le sanzioni non sono sul gas, ma finanziarie sulla base di un’invasione della Russia sull’Ucraina. In secondo luogo devi spiegare come: l’Ue si sta muovendo adeguatamente? No. Dovrebbe fare di più. Sto chiedendo stop campagna elettorale per parlare e fare qualcosa per le bollette. Al momento hanno dato tutti risposta tranne Enrico Letta, la Meloni ha detto vediamoci oggi 5 settembre. Ci vedremo? Non lo so, non seguono mai fatti”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, a Non stop News su Rtl 102.5.

“ABBIAMO BISOGNO DI 11 TERMOVALORIZZATORI E 3 RIGASSIFICATORI”

“Bisogna staccare dal prezzo del gas costo energia, che avrebbe effetto positivo. Poi vanno messi 10 mld sulle imprese e fatto il rigassificatore. Chi può farlo? Draghi è per le imprese correnti. Per questo ho detto a tutti i leader di vederci per fare chiarezza, trovando una soluzione. Per dire a Draghi: occorre fare questo senza scassare i conti dello stato. Abbiamo bisogno di 11 termovalorizzatori e 3 rigassificatori”, dice ancora Calenda.

“SERVE GOVERNO DI LARGA COALIZIONE, ANCHE CON MELONI”

“L’alleanza con Pd non la farò: l’avrei fatta prima. Un governo di larga coalizione, questo voglio fare. Serve un Governo di Alleanza comune, mi auguro anche con la Meloni. L’alleanza con il Pd l’ho spaccata per Fratoianni e Bonelli: impossibile governare con loro”, dice Calenda.

