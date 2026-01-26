calenda-contro-salvini:-“tu-al-livello-dei-nazisti-cocainomani,-basta-parlare-di-ucraina”

ROMA – “Matteo, tu non devi parlare degli ucraini, non sono al tuo livello. Il tuo livello è quello dei nazisti cocainomani pluricondannati, che fai entrare nei ministeri”. Lo scrive il leader di Azione Carlo Calenda su X. Il riferimento è all’incontro che il leader della Lega ha avuto nei giorni scorsi con Tommy Robinson, esponente dell’estrema destra britannica e leader dei neofascisti inglesi. Il fatto che Salvini lo abbia incontrato al Mit ha sollevato non poche polemiche, all’interno della maggioranza, con il ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha preso le distanze definendo Robinson “incompatibile con i miei valori”. Polemiche che non hanno fatto scomporre Salvini: ieri, durante un convegno della Lega a Rivisondoli (L’Aquila), ha commentato dicendo: “Potrò incontrare chi fico secco ho voglia di incontrare, se voglio fare battaglie comuni con qualcuno?”.

Quanto alla situazione in Ucraina, ieri Salvini si era rivolto a Zelenski esortandolo a firmare l’accordo di pace. Queste le sue parole: “Zelensky dopo tutti i soldi, dopo tutti gli sforzi, dopo tutti gli aiuti ha pure il coraggio di lamentarsi? Amico mio, stai perdendo la guerra, stai perdendo uomini, stai perdendo credibilità e dignità. Firma l’accordo di pace il prima possibile: devi scegliere fra una sconfitta e una disfatta”.

