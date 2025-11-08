sabato, 8 Novembre , 25

Papa, sei mesi di Leone: ecco le frasi chiave. Dalla ‘pace disarmata’ a ‘sparire perché rimanga Cristo’

(Adnkronos) - Città del Vaticano, 8 nov. (Adnkronos)...

Atene, oggi Musetti-Djokovic con le Atp Finals in palio – La finale in diretta

(Adnkronos) - Ad Atene si gioca per un...

Malore improvviso per Branduardi, rinviato concerto a Roma

(Adnkronos) - Rinviato il concerto di Angelo Branduardi...

Tumori, Di Maio (Aiom): “L’oncologia moderna deve essere accessibile a tutti”

(Adnkronos) - "Continuità con il passato", "collaborazione con...
calenda-e-il-tatuaggio-per-l’ucraina,-la-foto-su-x
Calenda e il tatuaggio per l’Ucraina, la foto su X

Calenda e il tatuaggio per l’Ucraina, la foto su X

DALL'ITALIA E DAL MONDOCalenda e il tatuaggio per l'Ucraina, la foto su X
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Carlo Calenda e il tatuaggio per l’Ucraina. Il senatore, leader di Azione, sul profilo X pubblica la foto del tatuaggio realizzato sul polso. La foto mostra il ‘tridente’, emblema di Stato dell’Ucraina. “E mo’ ce lo siamo tatuati per la vita”, scrive Calenda, che al messaggio abbina l’hashtag ‘slava ukraini’, ‘Gloria all’Ucraina’, il motto sempre più diffuso dal 2022, da quando l’Ucraina combatte la guerra contro la Russia. 

Il tridente – il tryzub – è diventato il simbolo del paese nel 1992. Sull’origine del simbolo e sul suo significato non esiste un’unica versione. In passato il tridente è stato anche associato all’immagine stilizzata di un falco o a quella di un’ancora a forma di croce. 

Calenda, dall’inizio del conflitto, ha mantenuto una linea convintamente a sostegno di Kiev e si è più volte recato in Ucraina. Recentemente, il senatore è stato protagonista di un acceso confronto con l’economista Jeffrey Sachs in una puntata di Piazzapulita. Calenda ha contrastato le affermazioni di Sachs: “Lei fa propaganda putiniana”, ha detto il senatore. Le clip dello scontro, con Sachs ammutolito, sono rimbalzate su X e hanno avuto un’eco vastissima. A Calenda sono arrivati elogi e ringraziamenti anche da figure istituzionali ucraine. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.