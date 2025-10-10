calenda:-“in-italia-manca-una-strategia-per-la-crescita”

“Rischiamo di avere un sud completamente deindustrializzato”

Capri (Na), 10 ott. (askanews) – “Il ritmo è esangue, ciò che manca è una strategia per la crescita. Noi stiamo come sempre costruttivamente lavorando col governo su due cose: un incentivo agli investimenti industriali che funzioni e uno sconto sul prezzo dell’energia. Adesso mi aspetto che la Meloni produca il risultato, anche perché signori, qui tra l’automotive che sta scomparendo, l’Ilva che chiude, rischiamo davvero di avere soprattutto un sud completamente deindustrializzato. Lo ha detto il segretario di Azione, Carlo Calenda, a margine del 40esimo Convegno dei Giovani di Confindustria a Capri.