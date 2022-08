Calenda provoca il Pd: “Nel segreto dell’urna Bonaccini voterÃ  il Terzo polo”

BOLOGNA – Il presidente dem dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, “non lo vota questo Pd”. A punzecchiare il governatore è Carlo Calenda, leader del Terzo polo, oggi a Bologna per presentare i candidati in regione. “Secondo me – spiega il segretario di Azione – nel segreto dell’urna Bonaccini vota Terzo polo, ve lo dico io. È a favore dei rigassificatori, vuole intervenire sulle infrastrutture”.

Per Calenda, il governatore “non c’entra niente con il Pd e la coalizione Letta, Fratoianni e Bonelli. Ve lo dico io, ho informazioni riservate”, afferma ai giornalisti il front runner del Terzo polo, che poi aggiunge: “Il 16 vengo a chiudere la campagna a Bologna e sul palco con me ci sara anche Bonaccini”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Calenda provoca il Pd: “Nel segreto dell’urna Bonaccini voterà il Terzo polo” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento