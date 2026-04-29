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Calenda: se Salis sarà leader del centrosinistra pronti al dialogo
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Calenda: se Salis sarà leader del centrosinistra pronti al dialogo

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“È un auspicio”

Genova, 29 apr. (askanews) -“Penso che se il centrosinistra, invece di parlare di primarie, scegliesse una persona che mette insieme la capacità di mediazione, la determinazione e la capacità di parlare un linguaggio che le persone capiscono come Silvia Salis, Azione potrebbe iniziare un dialogo col centrosinistra. Purtroppo questa cosa la vedo piuttosto lontana”. Lo ha detto il leader di Azione Carlo Calenda, a margine della presentazione del suo libro “Difendere la libertà” al cinema Sivori di Genova.”È un auspicio nel senso che noi non faremo mai parte di cose che producono primarie governate dai signori delle tessere. Se domani il centrosinistra avrà una botta di coraggio e prova a investire su una figura nuova e dinamica, se Silvia Salis sarà la leader del centrosinistra, noi saremmo disponibili ad aprire un’interlocuzione”.

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